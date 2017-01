Mafia-Boss in Sitten in Auslieferungshaft

Im März 2016 wurde in Visp ein wichtiges Mafia-Mitglied festgenommen. Wie der «SonntagsBlick» berichtet, sitzt der Mann seither in Sitten in Auslieferungshaft. Er wehre sich vehement gegen eine Auslieferung an die italienischen Behörden.

Das im vergangenen Frühling in Visp festgenommene Mafia-Mitglied habe als Boss des ’Ndrangheta-Clans Borghetto-Caridi-Zindato fungiert, so der «SonntagsBlick», welcher sich auf italienische Ermittler beruft. 2011 sei der heute 55-Jährige sowie sieben weitere Beschuldigte in Italien verhaftet worden.

Ihnen wurde damals zur Last gelegt, Stimmen für einen kalabresischen Kommunalpolitiker gekauft zu haben. Im Gegenzug sollte der Politiker der Mafia Posten und Aufträge besorgen. Nach mehrmonatiger Untersuchungshaft sei der Mafia-Boss 2013 wieder auf freien Fuss gesetzt worden. Der Mann habe diese Gelegenheit dazu genutzt, um abzutauchen.

Wie der «SonntagsBlick» weiter schreibt, sei der Mann in Visp untergetaucht – mit einer Schweizer Aufenthaltsbewilligung. Erst im Frühling 2016 wurde der Mafia-Boss schliesslich von der Walliser Kantonspolizei verhaftet, welche damit auf ein Auslieferungsersuchen der italienischen Behörden reagiert habe. Der Mann sitze seither in Sitten in Auslieferungshaft. Gegen die vom Bundesamt für Justiz bewilligte Auslieferung an die italienischen Behörden wehre sich der Mann allerdings mit allen Rechtsmitteln. Er hat beim Bundesstrafgericht Rekurs eingelegt. Wenn das Bundesstrafgericht nicht zu seinen Gunsten entscheide, könne der Mann an Italien ausgeliefert werden. Dies sagte Folco Galli, Sprecher des Bundesamt für Justiz, am Sonntag auf Anfrage der sda.

Schweizer Mafia-Zellen

Für die Auslieferung eines weiteren Mafia-Mitglieds hat das Bundesamt für Justiz im August des vergangenen Jahres grünes Licht gegeben. Der Italiener ist Mitglied der sogenannten Frauenfelder Zelle. Er war zusammen mit zwölf anderen Mitgliedern dieser Zelle festgenommen worden.

Bereits an Italien ausgeliefert hat die Schweiz zwei 'Ndrangheta-Mitglieder, die im März 2016 im Wallis festgenommen worden waren und zu einer anderen Zelle gehören. Sie waren in Italien wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation in Abwesenheit verurteilt worden.

pan / sda

08. Januar 2017, 10:39

