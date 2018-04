Magisch-musikalisches Spektakel

In der Simplonhalle wurde als Bühne für die Sänger ein dreigeschossiges Gerüst aufgebaut. Foto: zvg

In einer ausverkauften Simplonhalle verfolgten am Freitagabend an die 600 Zuschauer gebannt die erste von sechs Vorstellungen der „BrigerMusikNächte“.

Unter den beiden musikalischen Leitern Hansruedi Kämpfen und Armin Renggli, dem Regieverantwortlichen Stefan Grögler sowie OK-Präsidentin Isabelle Hanselmann veranstalteten die rund 300 Musiker, Sänger, Tänzer und Techniker ein wahres Musikspektakel. Serviert bekam das Publikum sowohl berühmte Opernmelodien als auch bestens bekannte Filmmusik und Musical-Medleys, jeweils untermalt mit Videosequenzen.

Zehn Jahre nach dem im Alpenstadtjahr erfolgten, spartenübergreifenden Gemeinschaftsprojekt „Carmina Burana“ habe man abermals die Kräfte zusammenspannen wollen, um der Oberwalliser Bevölkerung einen kulturellen Leckerbissen zu servieren, informiert Armin Renggli.

Wie die Premiere der „BrigerMusikNächte“ bewiesen hat, ist ihnen das zweifellos gelungen. Dafür gesorgt haben neben der Stadtmusik Saltina, der Singschule cantiamo, dem Kirchenchor Brig, dem Männerchor Brig, dem Oberwalliser Lehrerchor, dem Oberwalliser Vokalensemble, A + O Tanz insbesondere auch die Solisten Loredana Catalano, Véronique Marty, Sylviane Bourban, Massimo Lombardi und Manuel Pollinger.

Weitere Vorstellungen finden am 14., 15., 20., 21., und 22. April statt. Wer noch ein Billet ergattern will, sollte sich beeilen: gut 90 Prozent der Plätze seien bereits reserviert, schätzt Renggli.

