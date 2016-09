Mann mit Herzinfarkt bekam keine Hilfe

Ein Waadtländer Biker verspürte auf seiner Radtour im Unterwallis starke Brustschmerzen. Als er die Rega um Hilfe bat, hat ihn diese falsch verbunden.

Der Waadtländer war im August auf der Strecke Evolène und Grimentz unterwegs. Plötzlich verspürte der Mann starke Schmerzen in der Brust. «Ich fühlte sofort, dass dies das Herz war», berichtet er gengenüber «20Minuten».

Der Biker griff daraufhin sofort zum Telefon und rief die Rega an, bei der er Mitglied ist. In der Zentrale wurde er wegen des Zuständigkeitsbereichs an die Air-Glacier weitergeleitet. Am Apparat schilderte er einem Air-Glaciers-Arzt seine Symptome. «Er sagte mir, er würde die Diagnose Herzinfarkt nicht stellen, ohne mich abgehorcht zu haben.»

Rega hat falsch verbunden

Anscheinend handelte es sich um ein Missverständnis zwischen dem Air-Glaciers-Arzt und dem Biker. Der Arzt begriff möglicherweise nicht, dass der Biker einen Einsatz erwartete, der Biker wusste nicht, dass er an der falschen Stelle gelandet war.

Denn im Wallis entscheidet die Notrufzentrale 144, ob die Sanität oder der Helikopter aufgeboten werden. In der Restschweiz kann die Rega eigenständig entscheiden, wann sie ausrücken, dies beruht auf einer Vereinbarungen mit der Air-Glaciers und der Air Zermatt. In der lokalen Notrufzentrale der Nummer 144 wird dann entschieden, ob jemand ausrückt oder nicht. Air Glaciers kann einen Einsatz nicht selbst verfügen. Warum die Rega den Biker nicht an die 144 weitergeleitet hat, ist nicht bekannt.

Herzinfarktdiagnose im Spital

Trotz seiner Schmerzen begab sich der Biker darauf selbst nach Sitten ins Krankenhaus. Eine Strecke von zehn Kilometern pedalte er noch mit seinem Bike, traf dann seine Frau, die ihn dann mit dem Auto fuhr.

Im Spital diagnostizierte ein Arzt einen Herzinfarkt «Ich wurde sofort behandelt, sonst wäre ich jetzt nicht mehr hier.»

Bei Air Glaciers heisst es auf Nachfrage zum Fall, man untersuche, warum kein Helikopter geschickt wurde. Chefarzt Gregory Zen-Ruffinen verteidigt aber die Haltung des Arztes: «Es ist schwierig, sich eine klare Vorstellung darüber zu machen, wie kritisch der Zustand eines Patienten ist, ohne ihn zu untersuchen.»

noa

21. September 2016, 11:38

