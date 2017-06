Marlis Chanton übergibt an Catherine Ineichen

Am Samstag fand die Governor-Amtsübergabe von Inner Wheel Schweiz-Liechtenstein im Visper La Poste statt. Rund 180 Mitglieder aus der ganzen Schweiz feierten die Amtsübergabe von Marlis Chanton aus Visp an Catherine Ineichen vom Club Zug.

Das Amt als Governor bedeute einen grossen Einsatz, gelte es doch alle 44 Clubs in der ganzen Schweiz zu besuchen, heisst es in einer Medienmitteilung zum gestrigen Anlass. Zudem gebe es viele Regiotreffs, welche über die Grenzen hinaus Kontakte schaffen, und immer wieder auch Jubiläen zu feiern. So sei in diesem Jahr etwa das grosse 30-jährige Jubiläum von Inner Wheel Schweiz ein Grossanlass gewesen.

Die Ziele von Inner Wheel sind ein breites soziales Engagement. Über 400‘000 Franken wurden letztes Jahr schweizweit für soziale Projekte gespendet. Darüber hinaus wird die internationale Verständigung gefördert. Ein wichtiges Anliegen sei auch die Pflege der Freundschaft untereinander und somit ein Netzwerk für engagierte Frauen zu fördern. Der International Inner Wheel Club ist die grösste eigenständige Frauen-Service Club weltweit und zählt über 100'000 Mitglieder.

pd / pmo

18. Juni 2017, 11:32

