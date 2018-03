Die Kräfte bündeln

Marokko ist daran interessiert, den Betrieb und die Walliser Kompetenzen in den Bereichen Bildung, Forschung und Entwicklung des ländlichen Raums besser kennenzulernen und zu begreifen. Eine offizielle marokkanische Delegation verbrachte eine Woche im Wallis, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zu analysieren.

Eine offizielle Delegation aus Marokko unter der Leitung von Abdellatif El Bouch, Generalsekretär des Ministeriums für Berufsbildung, verbrachte eine Woche im Wallis, um die Bereiche Bildung, Landwirtschaft und Volkswirtschaft zu entdecken. Dies teilte der Kanton am Freitag mit. Die Delegation traf sich unter anderem mit den Verantwortlichen der Dienststelle für Berufsbildung, die ihnen das duale Ausbildungssystem im Wallis, die

Berufsfachschulen von Sitten sowie das in der IT-Forschung aktive Institut Icare vorstellten.

Die Geladenen konnten auch die HES-SO Valais-Wallis, die Stiftung The Ark sowie das Régent Crans-Montana College kennen lernen. Der Besuch setzte sich mit der Präsentation der Dienststelle für Landwirtschaft und ihrer Schule in Châteauneuf sowie dem Zentrum für Agrarforschung Agroscope in Conthey fort. Als Ergänzung des wirtschaftlichen Teils erhielt die marokkanische Delegation die Gelegenheit, mehrere Walliser Unternehmen zu besichtigen. Nach der Präsentation des kantonalen Sportzentrums in Ovronnaz endete das Programm in einem kulturellen Teil, dem Besuch der Fondation Pierre Gianadda.

Synergien nutzen

Wie der Kanton mitteilt, konnten bei diesen Besichtigungen Chancen für die Öffnung und Schaffung von

Arbeitsplätzen sowie das Potenzial für Kooperationen zwischen Marokko und der Schweiz in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften hervorgehoben werden. Der erfolgreiche bilaterale Austausch ermögliche eine Stärkung der Verbindung und der Zusammenarbeit zwischen dem Königreich Marokko und dem Wallis und

soll bis zum Jahresende zu einem Rahmenabkommen und der Lancierung von konkreten Projekten führen.

