Massnahmen für die Umwelt im Kieswerk

Die drei Kieswerke im Naturpark Pfyn-Finges sind rezertifiziert. Sie arbeiten eng mit den Verantwortlichen des Naturparks Pfyn-Finges zusammen und setzen sich für einen umweltschonenden Abbau sowie den Erhalt von seltenen Pflanzen- und Tierarten ein. Dabei geht es ihnen auch um die naturnahe Gestaltung ihrer Areale, damit Pflanzen gedeihen und Tiere überleben können.

Das Kieswerk der Holcim AG in Siders sowie die beiden der Volken Gruppe und der Theler AG im Schutzgebiet Pfynwald erhielten am Montag das Zertifikat der Stiftung Natur & Wirtschaft. Diese fördert die naturnahe Gestaltung von Firmen- und Kiesarealen. Das Label wird an Betriebe erteilt, die auf ihren Arealen die Umwelt fördern.

Beat Haller vom Fachverband Schweizerische Kies- und Betonindustrie veranschaulichte auf einem Rundgang die umweltschonenden Errungenschaften. Er zeigte dabei Pflanzen, die dank der naturbelassenen Umgebung überlebt haben.

Lesen Sie mehr zur Rezertifizierung der Kieswerke im «Walliser Boten» vom Dienstag, 10. Oktober.

zum

09. Oktober 2017, 15:30

Artikel teilen