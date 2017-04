Medaille für Oberwalliser Chemie-Talent

Sie sind jung, finden Labormantel und Schutzbrille cool und haben ein Talent für Chemie. Vom 17. bis 22. April trafen sich Mittelschüler aus der ganzen Schweiz an der ETH Zürich zum Final der Schweizer Chemie-Olympiade 2017. 12 Jugendliche gewannen eine Medaille. Für die vier Gewinner geht das Olympia-Fieber im Juli an der Internationalen Chemie-Olympiade in Thailand weiter.

Am Morgen zogen sie mit Schreibzeug und Taschenrechner in den Theorie-Unterricht, am Nachmittag ging es mit Schutzbrille und Mantel ab in die Chemie-Labors der ETH Zürich. Eine ganze Woche lang beschäftigten sich die neun Finalisten und sieben Finalistinnen der Schweizer Chemie-Olympiade mit ihrem Lieblingsfach. Am Freitag, 21. April galt es dann ernst. Bei der drei-stündigen Theorie-Prüfung und der zwei-stündigen Praktika-Prüfung wetteiferten die Jugendlichen um Medaillen.

Gold für Diego Zenhäusern

Am erfolgreichsten abgeschnitten haben Diego Zenhäusern aus Bürchen, Tamar Som aus Lengnau, Caroline Weber aus Schnottwil und Luca Schmutz aus Waldkirch. Diego Zenhäusern, der eine Lehre als Chemielaborant absolviert, zeigte sich überrascht über seinen ersten Platz: «Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in der Theorie so gut abschneide.» Auf die Frage, was ihn an Chemie fasziniere, meint er begeistert: «Mir gefällt, dass aus zwei unterschiedlichen Stoffen etwas ganz Neues entstehen kann. Und dass man mit dieser Wissenschaft so viele Phänomene aus unserem Alltag erklären kann.»

Die 16 Finalisten setzten sich gegen ihre ehemals 312 Mitstreiter durch und überzeugten mit ihrem Wissen, ihren Fertigkeiten und ihrer Neugierde bereits in den ersten beiden Runden der Olympiade im Oktober und Januar. Sie gehören zu den besten Nachwuchs-Chemikern der Schweiz.

Thailand wird zum Treffpunkt von Chemie-Talenten aus aller Welt

Die vier Goldmedaillengewinner dürfen die Schweiz an der Internationalen Chemie-Olympiade vom 6. bis 15. Juli 2017 in Nakhon Pathom (Thailand) vertreten.

pd/noa

24. April 2017, 09:05

