Mediengeil in Zermatt

Roger Federer, Mike Shiva und Roger Köppel lieferten sich am Mittwoch einen verbalen Schlagabtausch im Vernissage Zermatt – parodiert vom Schweizer Komiker Michael Elsener.

Das Scheinwerferlicht umrandete das Gesicht Michael Elseners am Mittwochabend wie einen Heiligenschein, während er mit entspannter Miene auf die Bühne trat und charismatisch ins Publikum blickte. Stille im vollgefüllten Vernissage in Zermatt, während der junge Schweizer Comedy-Meister sich kurz räusperte.

Mit der Parodie eines Schweizer Radiomoderators setzte er dann auch gleich zu seiner Höchstleistung an und lieferte unterhaltsam das ab, was man von ihm kennt. Das Stimmen-Chamäleon sprang dabei spielend von Rolle zu Rolle. Elsener will aber nicht nur unterhalten; seine Show «Mediengeil» liess einige Zuschauer peinlich berührt auf dem Stuhl hin und her rutschen, als er das suchtähnliche Verhalten an den Smartphones zum Thema machte.

Während der zweistündigen von Kultur Zermatt organisierten Show, gelang es ihm spielend, die amüsierten Zuschauer zum Teil seiner Peformance werden zu lassen. Elseners Konzept bewährte sich; aktuelle Themen, Kritik an der medialen Kreativlosigkeit, gepaart mit unterhaltsamem Schauspiel und dem Miteinbezug der Zuschauer während der Vorstellung.

pd/map

30. März 2018, 14:11

