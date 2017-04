Medienpreis «Passerelle» geht ins Wallis

Der Walliser Regionalsender Kanal 9/Canal 9 ist mit dem «Prix Passerelle» ausgezeichnet worden.

Mit dem «Prix Passerelle» zeichnet die Berner Stiftung für Radio und Fernsehen Sendungen aus, die das Verständnis zwischen Deutschschweiz und Romandie fördern. Der Preis wird seit über 30 Jahren im Zweijahresrhythmus vergeben.

Dieses Jahr ist er mit 8000 Franken dotiert, wie die Berner Stiftung für Radio und Fernsehen am Freitag mitteilte. Der Freiburger SRF-Korrespondent Patrick Mülhauser wird unter anderem für eine Reportage aus dem Freiburger Schönbergquartier ausgezeichnet. Kanal 9/Canal 9 erhält den Preis für die zweisprachige Unterhaltungssendung «Walliwood».

Der Fernsehpreis von 4000 Franken geht an den SRF-Dokumentarfilmer Urs Sloksnath und den TeleBielingue-Journalist Adrian Reusser. Der gleich hoch dotierte Radiopreis geht an den SRF-Informationsjournalisten Joël Hafner und an die SRF-Kulturjournalistin Noëmi Gradwohl.

29. April 2017, 15:00

