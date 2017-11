Fünf Asylanten wegen Drogenhandels verhaftet

Seit dem Frühjahr 2016 bis Herbst 2017 wurden im Kampf gegen den Drogenhandel durch die Kantonspolizei im Oberwallis mehrere Drogendealer verhaftet und bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Im Rahmen der Bekämpfung des Drogenhandels seien im Frühjahr 2016 Ermittlungen gegen Bewohner des Asylantenheimes in Visp geführt worden, informiert die Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung. Ein 20-jähriger Asylbewerber aus Guinea und ein 28-jähriger Asylant aus Mali wurden dabei verhaftet. Bei den anschliessenden Ermittlungen sind ausserdem über 40 Personen, vorwiegend Schweizer mit Wohnsitz in der Region, befragt worden.

Die beiden Drogenhändler sitzen seit Beginn der Untersuchung in Haft und wurden inzwischen zu Freiheitsstrafen von 24 respektive 36 Monaten verurteilt. Im Rahmen von ergänzenden Untersuchungen wurden im Sommer 2017 drei weitere Asylanten aus Nordafrika verhaftet. Sie befinden sich derzeit noch in Untersuchungshaft. Bis anhin wurden auch in diesem Fall 38 Schweizer mit Wohnsitz in der Region angehalten und vernommen.

In ihrem Communiqué unterstreicht die Kantonspolizei. dass sie regelmässig Kontrollen im Kampf gegen den Drogenhandel in Asylunterkünften durchführe. Zusätzlich würden gezielte Aktionen mit dem Grenzwachtkorps und den Gemeindepolizeien geplant und durchgeführt.

pd / pmo

24. November 2017, 12:15

