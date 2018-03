Mehrfamilienhaus in Morgins stand in Flammen

Bei dem Brand im Mehrfamilienhaus in Morgins kam keine Person zu Schaden. Foto: zvg

Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr, brach in einem Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen in Morgins ein Brand aus. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine Drittperson meldete der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis einen Brandausbruch in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in Morgins. Die unverzüglich aufgebotene Feuerwehr Dents-du-Midi begab sich vor Ort. Diese wurde von der Stützpunktfeuerwehr Monthey und Haut-Lac, sowie der Cimo unterstützt und konnten den Brand löschen. Die Brandursache ist zurzeit nicht geklärt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung.

pd/noa

21. März 2018, 14:43

Artikel teilen