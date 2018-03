Menschliches Skelett in Siders gefunden

Bauarbeiten in historischen Stadtteilen können zu unerwarteten Überraschungen führen. So auch in der Siderser Altstadt, wo Arbeiter auf ein menschliches Skelett gestossen sind.

Zur skurrilen Entdeckung kam es laut «20min.ch» am Donnerstag auf einer Baustelle in der Rue du Bourg in Siders: Bei der Erneuerung von Wasser- und Gasleitungen entdeckten Arbeiter ein menschliches Skelett unter den Pflastersteinen.

Die Knochen gehören wohl zu einer erwachsenen Person, wahrscheinlich männlichen Geschlechts, die zwischen 1672 und 1848 auf dem alten Friedhof Sainte-Catherine begraben wurde, der sich unter der jetzigen Rue du Bourg befindet. «Die Bauarbeiten haben gerade erst begonnen. Es könnte gut sein, dass es nicht bei diesem einen Fund bleibt», so Caroline Brunetti, Walliser Kantonsarchäologin, gegenüber «20min.ch». Man vermute zudem noch einen keltischen Friedhof in der Nähe der Rue du Bourg.

Zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten, die Anfang Oktober abgeschlossen werden sollen, dürfte es dadurch nicht kommen.

26. März 2018, 19:10

