MG «Belalp» Naters mit dreifachem Grund zum Feiern

2019 hat die Musikgesellschaft «Belalp» Naters als Gastgeberin des 26. Kantonalen Musikfestes, dem 150-Jahr- Jubiläum des Vereins und der Neuuniformierung gleich dreifachen Grund zum Feiern.

Das Kantonale Musikfest wird am 8. und 9. Juni 2019 rund um die Zentrumsanlage und das Natischer FO-Areal bei der Roten Meile stattfinden. Das Kantonale soll nicht nur eine Brücke zwischen Jung und Alt, sondern auch zwischen dem Ober- und dem Unterwallis schlagen. Dafür steht auch das von Schnyder Werbung (Gampel) entwickelte Logo: Mit seiner Sternform und den Farben rot und weiss erinnert das Logo an das Walliser Wappen. Die beiden Hälften des Sterns verweisen auf den deutsch- sowie französischsprachigen Kantonsteil, während sich in der Mitte der Aletschgletscher als eines der Wahrzeichen der Region gemächlich seinen Weg sucht.

Am Kantonalen Musikfest werden gut 25'000 Besucher in Naters erwartet. Rund 100 Musikgesellschaften aus dem ganzen Kanton werden sich beim Wettbewerb messen. Damit alles reibungslos über die Bühne geht, werden zahlreiche Helfer dem 13-köpfigen OK unter der Leitung von Philipp Matthias Bregy zur Seite stehen. «Das kantonale Musikfest ist für die MG 'Belalp' und für Naters eine grosse Ehre», so der OK-Präsident, «und gemeinsam werden wir für drei unvergessliche Tage sorgen.»

Im selben Atemzug darf die 1869 gegründete MG Belalp 2019 ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Dazu wird am Vorabend des Musikfestes, am 7. Juni 2019, ein Galaabend durchgeführt. Gleichzeitig werden die Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft neu eingekleidet und erhalten damit die erst vierte Uniform in der langen Geschichte des Vereins.

24. Januar 2018, 07:43

