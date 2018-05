Fokus auf Frischprodukte

Detailhandel | Eröffnung einer neuen Migros-Filiale in Fiesch

Eröffnung. Am Dienstag dieser Woche eröffnete in Fiesch die Migros eine neue Filiale. Auf 300 Quadratmetern stehen rund 6000 Artikel im Angebot. Foto: zvg

Die Migros hat am 29. Mai ein Nahversorgungsgeschäft in Fiesch eröffnet. Damit soll eine Versorgungslücke geschlossen werden, die durch die Schliessung der Migros-Partner in Ernen, Binn und Lax entstanden war.

1983 hat sich die Migros im Goms niedergelassen. Nach den Schliessungen wollte man weiterhin in der Region präsent sein, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Wahl sei auf Fiesch gefallen, weil sich dort die meisten Dienstleistungen im Tal konzentrierten und weil rasch bezugsbereite, passende Räumlichkeiten gefunden werden konnten.

Sechs Mitarbeiter

Die Kunden könnten in der neuen Filiale auf 300 Quadratmetern Fläche um die 6000 Artikel kaufen. Das Sortiment bestehe aus vielen Artikeln des täglichen Gebrauchs, wobei ein starker Fokus auf Frischprodukten liege. Sechs Mitarbeiter, welche die Region gut kennen, arbeiten in der neuen Filiale, darunter drei aus den ehemaligen Migros-Partner-Geschäften.

Der Filialleiter Joao Morgado hat zuvor in den Supermärkten in Leukerbad und Steg gearbeitet und die in Fiesch wohnhafte stellvertretende Filialleiterin Kerstin Wellig war vorher bei Migros Brig beshäftigt.

wb

31. Mai 2018, 15:23

Artikel teilen