Mehr Velotransport-Kapazitäten Richtung Simplon

PostAuto reagiert auf die grosse Nachfrage nach Velo-Transportplätzen im Oberwallis und verdoppelt die Kapazität Richtung Simplon. Auf einem der Spezialanhänger können bis zu 20 Bikes gleichzeitig transportiert werden.

Seit dem Sommer 2016 verkehren während der Sommersaison auf ausgewählten Linien Postautos mit Veloanhängern, die bis zu 20 Zweiräder mitnehmen können. Bereits im letzten Jahr hat PostAuto auf die grosse Nachfrage reagiert und neue Linien mit Anhängern erschlossen. Nun wird die Kapazität auf der beliebten Simplonlinie ab Anfang Sommersaison noch einmal ausgebaut. So verkehren neu am Morgen und am Nachmittag jeweils zwei Kurse mit Veloanhängern (9.18 und 10.18 Uhr ab Brig sowie 13.17 und 14.17 Uhr ab Gondo). Bis anhin war jeweils nur auf einem Kurs am Morgen und am Nachmittag ein Velotransporter im Einsatz.

Insgesamt sind während der Sommersaison im Oberwallis acht und im Unterwallis fünf Veloanhänger im Einsatz. Auf den übrigen Linien sind Postautos mit Heckträgern unterwegs, die bis zu fünf Bikes oder Fahrräder mitnehmen können. Im letzten Jahr hat PostAuto mit den Anhängern und Heckträgern im Oberwallis rund 15'000 und im Unterwallis gut 7000 Velos transportiert. Spitzenreiter sind die Simplonlinie, die Strecke auf die Moosalp sowie das Val d’Anniviers mit je durchschnittlich 20 transportierten Fahrrädern täglich. Im Lötschental und über die Zentralalpen hat PostAuto durchschnittlich zehn Bikes pro Tag transportiert.

Fahrgäste mit einem Velo können das Velo-Ticket beim Fahrpersonal im Postauto oder elektronisch mit Hilfe der PostAuto-App lösen. Allerdings ist es unabdingbar, am Vortrag bis 16 Uhr sowie für Fahrten am Wochenende bis Freitag, 16 Uhr, für sein Bike einen Platz zu reservieren. Damit kann verhindert werden, dass man kurzfristig die Reisepläne ändern muss, weil das Fahrrad wegen beschränkter Platzzahl auf dem Veloanhänger keinen Platz findet.

06. Juni 2018, 09:06

