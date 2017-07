Mit internationaler Ausstrahlung

Kultur | Literaturfestival Leukerbad in vollem Gang

Noch bis morgen Sonntag dreht sich im Bäderdorf alles um das geschriebene Wort. Nicht weniger als 32 Schriftsteller sind angereist, um mittels Lesungen Einblick in ihr Schaffen zu geben.

Dabei stammen die Autoren aus Europa, Asien, sowie Nord- und Südamerika. Besonders bekannte Namen sind etwa die der beiden Schweizer Lukas Bärfuss und Jonas Lüscher; aber auch der österreichische Literat Robert Menasse präsentiert sein Können den gesamthaft rund 4000 Besuchern.

Nebst den Lesungen der einzelnen Autoren bietet das Literaturfestival zudem ein anregendes Rahmenprogramm. So diskutierten u.a. Bärfuss und Menasse in einem Podiumsgespräch über die Gefahr des Populismus; derweil gaben Lektoren bekannter Verlage Einblick in ihr Schaffen. Das gesamte Programm und damit auch die Agenda von morgen Sonntag findet sich unter http://literaturfestival.ch/wwkd17/deutsch/detailprogramm.html

Mehr zum internationalen Literaturfestival Leukerbad lesen Sie im Walliser Boten vom Montag, dem 3. Juli.

pac

01. Juli 2017, 18:23

Artikel teilen