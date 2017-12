Mit leichtem Schneefall

Am Samstag fliesst feuchtkalte Polarluft zu den Alpen. Das bringt leichten Schneefall und Nordwestwind in den Bergen mit sich.

Laut aktuellen Wetterprognosen ist am Samstag mit starker Bewölkung und etwas Schnee zu rechnen. Es weht ein kräftiger Nordwestwind in den Bergen, vor allem zwischen Gemmi und Grimsel. In Richtung Süden sind auch ein paar Aufhellungen zu erwarten. Es wird kälter als zuletzt, mit tagsüber 2 bis 3 Grad in Sitten und -4 Grad in Zermatt. Laut Lawinenbulletin des SLF vom Samstagmorgen gilt im ganzen Wallis erhebliche Lawinengefahr.

Am Sonntag macht sich in der Region dann ein schwaches Zwischenhoch bemerkbar. Auf Restwolken wird es tagsüber freundlicher mit mehr Sonne. Anfang nächster Woche kommt schliesslich nochmals ein Schwall feuchter Meeresluft in die Berge, danach setzt sich ein Hochdruckeinfluss durch. Mit bis zu fünf Grad am Dienstag.

Mehr Wallis-Wetter gibt es hier.

pmo

16. Dezember 2017, 10:38

Artikel teilen