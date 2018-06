Mit Pauken, Trompeten und Zauberstab

gampeljazz 2018. Eine internationale Combo aus London, Berlin, Neuenburg und Appenzell: Am Abend vom 8. September sorgt unter anderem The Waffle Machine Orchestra für ein knackiges Swing-Programm. Foto: zvg

Vielseitig, verspielt und ein bisschen verrückt: So präsentiert sich das Programm für die 2. Ausgabe des gampeljazz. Dieses geht am 7. und 8 September 2018 im alten Dorf von Gampel über die Bühne.

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr präsentiert der Verein gampeljazz das Programm für das Festival 2018. Zum Auftakt spielt am Freitagabend das Schweizer Jazz-Quartett «Friends 4 Friends» auf. Vor dem Konzert wird im «Geisschrummu» zu Tisch geladen.

Der wilde Westen ruft

Magisch-musikalisch gestaltet sich der Samstag: Strassenkünstler aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus bieten schmackhafte kulturelle Kost, wechseln sich in einem Turnus ab und kreieren so auf dem Markt- und Dorfplatz kunterbunt-komische Momente, teilt der Verein mit.

Für ein besonderen Leckerbissen sorgt The Waffle Machine Orchestra, eine internationale Combo aus London, Berlin, Neuenburg und Appenzell. Die weiteren Acts heissen Sound on Street Band, Swing Maniak oder La Ferme du Bonheur. Lionel Dellberg und Mägic Hene vertreten die «Zauberfraktion».

Drei Leidenschaften bringt der Brite Franktastico mit nach Gampel: den Zirkus, das Banjo und das Lasso. All das verknüpft er zu einer wilden Cowboy Show. «Sidär alli da», so der Name der Kasperlibühne von Beatrice Elsig und Andrea Steiner. Zusammen haben sie packende Kasperli-Abenteuer für Gross und Klein im Gepäck.

Ghanaische Rhythmen und europäische Instrumente

Funkige Afrobeats aus Westafrika geben am Samstagabend den Ton an. Die Nkonsonkonson Star Band um den Perkussionisten und Sänger Tobias Kwabena Asuming lässt traditionelle ghanaische Rhythmen mit europäischen Instrumenten verschmelzen. Abgeschmeckt wird der Abend von DJ Big Daddy Dave.

pd/msu

01. Juni 2018, 09:48

