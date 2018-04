Startschuss für das Zermatt Unplugged

Die Unterwalliser Band «Meimuna» durfte das Zermatt Unplugged in diesem Jahr eröffnen. Foto: Florian Aeby

Heute Mittag hat die Walliser Band «Meimuna» das Zermatt Unplugged eröffnet. Die 11. Ausgabe des Musikfestivals am Fusse des Matterhorns begann mit französischen Chansons aus Walliser Feder.

Am Morgen war es noch zu sehen, das Matterhorn. Mittlerweile hält es sich allerdings hinter einer dicken Wolkenschicht bedeckt. In diesem Grau konnte sich die Walliser Band «Meimuna» wunderbar entfalten. Mit ihren melancholischen Songs eröffnen sie einen wunderbaren Blick auf die Welt und zugleich die 11. Ausgabe des Zermatt Unplugged.

Obwohl an einigen Orten noch gesägt und geschraubt wird, ist Zermatt langsam aber sicher bereit für eine Woche Musik. Läuft man durch das Dorf, sieht man immer wieder Musiker, die ihre Gitarrentaschen über die Schulter gehängt haben. Am Nachmittag stehen bereits verschiedene Konzerte an, wie etwa von «Max Prosa», «The Two» oder «Šuma Čovjek».

Bisher sorgt nur das Wetter für einige Programmänderungen. So spielte «Meimuna» nicht auf der Open Air Bühne, sondern im Restaurant Alex. Und auch die «Ronnie Scott's All Stars» spielen ab 15 Uhr im Hotel Alex und nicht auf der Gandegghütte. Die Show von «La Nefera» musste abgesagt werden.

Am Abend wird es zu den ersten grossen Höhepunkte kommen. Im Festzelt werden die Iren «Kodaline» auf der Bühne stehen. Der erste Headliner im «The Alex» wird «Sarah Connor» sein.

10. April 2018, 13:11

