Mord-Drohungen gegen Kesb-Mitarbeiterin

Ein IV-Bezüger aus der Region wurde im Juni 2016 wegen mehrfacher Beschimpfung, mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte schuldig gesprochen. Der Mann hatte eine Sozialarbeiterin unter anderem mit dem Tod bedroht.

Die massiven Drohungen des heute 34-jährigen Oberwallisers richteten sich an eine Mitarbeiterin der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), welche mit den Finanzen des IV-Rentners während mehr als zwei Jahren betraut war. Zwischen der Sozialarbeiterin und dem Mann bestand bis Mitte Oktober 2015 ein gutes Einvernehmen.

Dies änderte sich jedoch im Herbst des vergangenen Jahres abrupt. Nach einem Gespräch unter beiden Parteien verschickte der Beschuldigte erstmals eine E-Mail, in der er die Sozialarbeiterin der Lüge bezichtigte. Im November 2015 folgten zwei weitere Nachrichten per Mail, in denen der Mann festhielt, dass die Sozialarbeiterin sein Vermögen stehlen wolle und eine Betrügerin sei. Zudem wurde die Frau neben anderen unflätigen Schimpfwörtern als Lügnerin und «geistig behindert» betitelt.

Mit dem Tod bedroht

Kurz nach den beiden Schreiben landeten drei weitere E-Mails im Postfach der Sozialarbeiterin. Darin deckte der IV-Bezüger die Frau erneut mit Schimpfwörtern unter der Gürtellinie ein. In zwei der E-Mails drohte er ihr sogar mit dem Tod oder damit, sie anzugreifen, falls er ihr begegnen würde. In einem an die zuständige Kesb-Stelle verschickten Brief schrieb der Mann ausserdem, dass er die Sozialarbeiterin töten oder Suizid begehen werde, falls er unter Vormundschaft gestellt werde.

Im Juni 2016 wurde der Mann nun wegen mehrfacher Beschimpfung sowie mehrfacher Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte von Oberwalliser Staatsanwaltschaft schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 50 Franken verurteilt. Die Geldstrafe wurde unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren ausgesprochen. Ferner wurde ihm eine Busse von 400 Franken auferlegt, welche, falls diese nicht beglichen wird, in vier Tage Gefängnis übertragen wird. Auch die Kosten des Verfahrens in der Höhe von 550 Franken gingen zu Lasten des Beschuldigten. esbK

