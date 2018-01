Mord und Totschlag

Brig-Glis. In der Bücherbar in der Mediathek Brig wird es diesen Donnerstagabend um 19.00 Uhr blutig. Zu besprechen gibt es wie gewohnt drei Bücher, die ungewohnt mordlüstern sind.

Die Gäste sind dieses Mal Ida Häfliger von der Pro Senectute, die «Walliser Bote»-Redakteurin Melanie Biaggi und Stammgast Engelbert Reul. Es sind lesenswerte Bücher am Start, und zwar: Das neueste Werk von Daniel Kehlmann: «Tyll». In seinem Roman «Tyll» versetzt Daniel Kehlmann die Figur des Eulenspiegel in den Dreissigjährigen Krieg und erzählt von den seelischen Verwüstungen durch Gewalt.

Mörder und Mörderinnen

Ein Psychothriller von Karen Dionne: «Moortochter». Helena Pelletier lebt in Michigan auf der einsamen Upper Peninsula. Sie ist eine ausgezeichnete Fährtenleserin und Jägerin – Fähigkeiten, die sie als Kind von ihrem Vater gelernt hat, als sie in einer Blockhütte mitten im Moor lebten. Für Helena war ihr Vater immer ein Held – bis sie vor fünfzehn Jahren erfahren musste, dass er in Wahrheit ein gefährlicher Psychopath ist, der ihre Mutter entführt hatte…

Und dann gibts noch ein Buch von Leïla Slimani. In ihrem zweiten Roman «Dann schlaf auch du» stellt die gebürtige Marokkanerin Leïla Slimani eine Nanny in den Mittelpunkt, die zur Mörderin wird. Das packende Buch erhielt 2016 die höchste literarische Auszeichnung Frankreichs: den Prix Goncourt.

16. Januar 2018, 09:28

