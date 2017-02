Am kommenden Samstag wird das fast schon altehrwürdige Gemäuer des Moshpit Clubs in Naters einmal mehr nicht bloss zum Erzittern sondern zum Beben gebracht. Es steht ein Metal-Event ins Haus, dessen exklusives Line-Up einen rohen und explosiven Musik-Mix verspricht.

Organisiert wird der energiegeladene Konzertabend der richtig harten Riffs, an dem vier Bands einen abwechslungsreichen Musik-Mix aus verschiedenen Metal-Genres zum Besten geben werden, vom Moshpit-Team in Zusammenarbeit mit der Oberwalliser Death-Metal-Combo «Pandemic Death». Deren Frontfrau und Growlerin Joyce Kiandusi, eine der wenigen Death-Metal-Sängerinnen in der Schweiz sowie Band-Schlagzeuger Samuel Eyer haben sich vorgenommen, «einen Hammer-Event», der unter dem klingenden Namen «Infected By The Lepra Blues Death Feast» über die Natischer Moshpit-Bühne gehen wird, auf die Beine zu stellen.

«Wer Metal mag und neugierig genug ist, sich auch einmal auf ein Konzert der härteren Gangart einzulassen, hat am Samstag die Gelegenheit dazu», heisst es seitens der Veranstalter. Sowohl die eingeladenen Musiker aus der Schweiz und dem Ausland als auch das OK-Team seien bereit der beschlossenen Devise «Ab dri ga hirtu!» alle Ehre zu machen.

Neben den fünf Musikern von «Pandemic Death», welche für soliden, klassischen Death Metal stehen, wird auch «Southern Drinkstruction» in Naters aufspielen. Die vier sympathischen Mannen aus Rom, die mit ihrem Death n’Roll-Stil seit mehr als zehn Jahren in ganz Europa unterwegs sind, werden Songs ihres aktuellen Albums präsentieren.

Angekündigt sind ferner die Metaller von «EXIT», die am Samstag nicht zum ersten Mal auf einer Oberwalliser Bühne stehen werden. Die vier Luzerner sind in den vergangenen 20 Jahren mit melodisch-progressivem Metal zu einer fixen Grösse in der Schweizer Metal-Szene und darüber hinaus avanciert. Zurück von ihrer Osteuropa-Tour und mit neuem Album im Gepäck werden sie ihrem guten Ruf als Liveband mit Sicherheit auch im Moshpit gerecht werden. Den Auftakt des energiegeladenen Musikabends macht um 20 Uhr schliesslich die Berner Death-Metal-Combo «Effigy». Von ihnen werden harte und melodische Riffs zu hören sein, die zugleich von brachialen Blast Beats an den Drums begleitet werden.

03. Februar 2017, 07:13

