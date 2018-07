Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper

Am Montagmittag wurde die Polizei zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Oberwald aufgeboten. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Am Montagmittag gegen 11:30 Uhr ereignete sich auf der Furkastrasse zwischen Gletsch und Oberwald ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

Gemäss ersten Ermittlungen fuhr der Motorradfahrer am Montag auf der Furkastrasse von Gletsch in Richtung Oberwald. In einer Rechtskurve geriet er aus derzeit nicht geklärten Gründen, mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Sattelschlepper.

Der Motorradfahrer starb noch auf der Unfallstelle. Beim Opfer handelt es sich um einen 71-jährigen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Solothurn. Der 44-jährige Schweizer Lenker des Lastwagens blieb unverletzt.

Die Furkastrasse musste während zweieinhalb Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd / pan

03. Juli 2018, 09:34

Artikel teilen