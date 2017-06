Walliser Motorradfahrer stirbt nach Selbstunfall

Verkehr | In Rechtskurve die Kontrolle verloren

Bei einem Motorradunfall ist am Samstag bei Nendaz ein 54-jähriger Walliser ums Leben gekommen. Er verlor die Herrschaft über sein Gefährt und prallte in einen korrekt fahrenden Personenwagen.

Der Unfall ereignte sich laut Angaben der Walliser Kantonspolizei am Samstagabend gegen 22.00 Uhr. Der 54-jährige Walliser fuhr mit seinem Motorrad vom Weiler Saclentse in Richtung Basse-Nendaz. In einer Rechtskure verlor der Lenker aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über sein Motorrad. Er kam zu Fall und prallte gegen einen entgegenkommenden, korrekt fahrenden Personenwagen.

Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Um die Unfallursache zu klären, leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung ein.

pd / zen

17. Juni 2017, 10:01

Artikel teilen