Umweltaktivisten demonstrieren gegen Heliskiing

Eine Gruppe von Mountain-Wilderness-Aktivisten hat am Sonntag am Gebirgslandeplatz Wildhorn (3248m) im Grenzgebiet der Kantone Wallis und Bern demonstriert. Mit Transparenten fordern sie mehr Respekt gegenüber der Bergwelt ein. Die Forderung:

Seit Jahren kämpft Mountain Wilderness gegen das Heliskiing in der Schweiz und vor allem in und um BLN-Gebiete. Mit Schneeschuhen und Tourenski sind am Sonntag ein Dutzend Aktivisten zum Wildhorngipfel aufgestiegen, welcher regelmässig für Heliskiing herhalten muss. Mit dieser Aktion setzt die Gruppe ein Zeichen für mehr Ruhe und Stille in den Bergen.

Heliskiing nicht das einzige Problem

Auf dem Wildhorn befindet sich nicht nur ein Gebirgslandeplatz, sondern vermehrt sind auch Offroader in der Gegend unterwegs. Obwohl die Gesetzeslage solche Absurditäten verbiete, gehe die Polizei oft nicht gegen solche Aktivitäten vor und begründe dies meist mit dem grossen Aufwand, schreibt die Umweltorganisation in einer Mitteilung vom Sonntag. Mountain Wilderness fordert, dass die Polizei in den betroffenen Gebieten (z.B. Gegend um den Col des Mosses, Jurahöhen, Lukmanierpass) Offroadfahrer stärker kontrolliert und Verfehlungen strikte ahndet.

pd / zen

19. Februar 2017, 13:22

Artikel teilen