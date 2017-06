Zauberhaft und farbenfroh

Musik und Tanz, Gesang und Schauspiel – überaus vielseitig kommt «Chiros Reise ins Zauberland» daher. Rund 300 Kinder und Jugendliche der Tanz- und Gesangschule «Move» feierten mit diesem Tanztheater am Freitagabend vor vollen Rängen im Visper La Poste Premiere.

Das Stück fusst auf einem japanischen Anime von Hayao Miyazaki und berichtet vom Mädchen Chiro, das sich in einem Zauberland durchschlagen muss, um seine in Schweine verwandelten Eltern und sich selbst zu befreien. Voller Spielfreude präsentierte die «Move»-Schar am Freitagabend dieses Stück unter Leitung von Sara Ritz und Petra Minnig sowie bei Regie von Caroline Minnig. Auch wenn beim einen oder andern der kleinen Darstellerinnen und Darsteller eine Prise Nervosität nicht zu übersehen war – der Spass auf der Bühne gab den Takt an. Samstag und Sonntag stehen noch zwei Vorstellungen im Visper La Poste auf dem Programm.

blo

17. Juni 2017, 10:49

