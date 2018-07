Kantonsstrasse bei St. Niklaus mit Schutt und Schlamm verschüttet

Ein lokales Gewitter hat in der Nacht zum Dienstag zu einem Murgang beim Rittigraben geführt. Der Schutt und Schlamm, der die Kantonsstrasse überschüttete, führt in der Vispa zu einem Rückstau, sodass die Kläranlage in St. Niklaus überflutet wurde.

Am Montagabend entluden sich im Mattertal lokal heftige Hitzegewitter. So auch im Einzugsgebiet des Rittigrabens nördlich von St. Niklaus. «Ab 20 Uhr flossen die Wassermassen über die Kantonsstrasse, sodass die Strasse ab 20.30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden musste», erklärt Patrick Kalbermatten, Chef der Feuerwehr St. Niklaus. «Bis morgens um 1 Uhr kam es in der Folge immer wieder zu Murgängen im Rittigraben. Die Schuttmassen ergossen sich über die Kantonsstrasse hinunter in die Vispa, sodass es zu einem Rückstau kam. In der Folge ist auch die Kläranlage in St. Niklaus überflutet worden.» Während der Nacht standen über 50 Feuerwehrmänner aus St. Niklaus und Zermatt im Einsatz.

Aufgrund der Gefahrenlage mussten während der Nacht auch einige Häuser evakuiert werden. Die 25 evakuierten Personen konnten am Morgen aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Räumung der Strasse mussten am Dienstagmorgen vier Bagger und etliche Lastwagen eingesetzt werden. Die Kantonsstrasse konnte am Dienstagvormittag wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

