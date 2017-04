Mutmasslicher Haupttäter hat sich gestellt

Nach dem Angriff von Sitten-Anhänger auf den Mannschaftsbus des FC Servette vom vergangenen Samstag hat sich eine Person als Haupttäter bei der Polizei gemeldet.

Die Aargauer Kantonspolizei bestätigt entsprechende Informationen des «Walliser Boten». Man nehme das Geständnis zur Kenntnis, so ein Kapo-Sprecher. Dieser weist aber auch darauf hin, dass dadurch nicht der Beweis erbracht sei, dass es sich tatsächlich um den Haupttäter handle. Es könne auch sein, dass sich die Person quasi als «Bauernopfer» stellt. Die Ermittlungen laufen noch. So wurden etwa die Chauffeure des Cars noch nicht einvernommen.

Am vergangenen Samstag griffen auf der Autobahnraststätte Würenlos Sitten-Anhänger den Mannschaftsbus der Genfer Mannschaft an. Die Walliser waren auf der Heimreise vom Auswärtsspiel in Vaduz, die Genfer kehrten von Wil zurück.

20. April 2017, 16:36

