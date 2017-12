MyLeukerbad schwebt in den Wolken

Die RellAG (Regionale energie Lieferung Leuk) mit Sitz in Leuk hat eine digitale Gesamtlösung für die Verwaltung und den Betrieb von Tourismusdestinationen, Unternehmen und Gemeinden im Angebot. Mit der Myleukerbad AG wird nun die erste touristische Destination im Wallis mit den neuen Möglichkeiten der innovativen Cloudlösung umfassend in Betrieb genommen.

«Eines der Ziele des Zusammenschlusses zur MyLeukerbad AG war es, Synergien zu nutzen und damit effizienter und kostengünstiger zu werden. Hierfür brauchen wir aber natürlich auch die für alle passenden Instrumente. Die Lösung der ReLL AG hat uns in punkto Sicherheit, Automatisierung und Erreichbarkeit überzeugt», sagt Christian Grichting, Verwaltungsratspräsident der MyLeukerbad AG. Die in die AG integrierten touristischen Leistungsträger können damit nun sämtliche Arbeitsabläufe standortunabhängig über die Cloud­ Lösung der ReLL abwickeln. Die Zeit- und Leistungserfassung der Mitarbeitenden, die Finanzbuchhaltung, aber auch die Organisation und Dokumentation von Sitzungen und diverse weitere betriebliche Prozesse werden so deutlich vereinfacht.

Mittelfristig soll das System den Kunden auch direkt zugute kommen. Aufgesetzt als eine Art Butler Service können diverse Dienstleistungen über eine einzige Plattform organisiert werden. Schalterdienste der Gemeinde, Restaurantreservation oder Ticketkauf können dann einfach und unkompliziert über eine einzige Anlaufstelle erledigt werden.

pd/noa

13. Dezember 2017, 14:02

