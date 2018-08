Nach Tropennacht gewittriger Nationalfeiertag

Auch am diesjährigen 1. August dürfte es gewittrig werden. Foto: Keystone

Stellenweise fielen die Temperaturen in der vergangenen Nacht nie unter 23 Grad. Der 1. August bringt sonnige Abschnitte und heisse Temperaturen, am Nachmittag oder Abend entladen sich aber teils kräftige Gewitter.

Wie MeteoNews mitteilt, hat die Schweiz vielerorts eine Tropennacht erlebt, in der die Temperaturen nie unter 20 Grad fielen. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Vevey mit 23,3 Grad. In Evionnaz wurden wurden immerhin noch 21,9 Grad gemessen.

Zu den 1.-August-Festlichkeiten können wir tagsüber vielerorts Sonnenschein und heisse Temperaturen von über 30 Grad geniessen. Als Alternative zum in vielen Kantonen verbotenen Feuerwerk werden dann im Verlauf des Nachmittags und Abends einige kräftige Gewitter mit Blitz und Donner, Hagel und Sturmböen geboten.

