Nach wie vor steigende Mitgliederzahl

Der Schweizer Alpenclub SAC zählt heute schweizweit 150'000 Mitglieder und ist unterteilt in 110 Sektionen. Die Drittgrösste ist die Sektion Monte Rosa, die aus acht Ortsgruppen besteht. Die Ortsgruppe Brig feiert heute ihr 100-jähriges Bestehen.

Aus den Gründerjahren der Ortsgruppe Brig ist wenig bekannt. Es fehlen Dokumente aus den Anfangsjahren, jedoch fand Georges Tscherrig bei seinen Recherchen heraus, dass einige Briger im Jahr 1917 eine Bergtour unternommen haben – unter der Leitung eines gewissen Herrn Bodenmann, damals bereits Mitglied der Ortsgruppe. Sein Vorname wurde nicht überliefert.

Am Tag der Feier führten die Mitglieder am Vormittag diverse Klettertouren in der Region durch, bevor am Nachmittag eine Führung durch das Stockalperschloss anstand. Darauf folgten die Feierlichkeiten mit einer kurzen Festrede von Sektionspräsident Peter Planche. An den Festivitäten nahmen 82 der etwa 1000 Mitglieder teil. Der Verein erfreut sich, wie Planche festhält, nach wie vor einer steigenden Mitgliederzahl.

30. September 2017, 16:40

