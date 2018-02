Nächste Woche droht die russische Kältepeitsche

Ist es schon in dieser Woche winterlich kalt, deutet sich zu Beginn der kommenden Woche ein massiver Kälteeinbruch an. So dürften die Temperaturminima teils unter -10 Grad und die Maxima unter -5 Grad liegen.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, ist es in dieser Woche bereits winterlich kalt mit Maxima um den Gefrierpunkt oder knapp darüber. Regional können ein paar Schneeflocken fallen. Immerhin scheint ab Mittwoch ab rund 1500 bis 2000 Metern zumindest zeitweise die Sonne, während im Flachland oft Hochnebel liegt.

Nach derzeitigem Stand erreicht zu Beginn der kommenden Woche aus Osten sehr kalte Polarluft die Schweiz. Dies, weil sich ein Hoch über Skandinavien installiert und an seinem Südrand russische Kaltluft vorstösst. Man spricht dabei von einem sogenannten «Arctic Outbreak». In der Folge dürfte sich Dauerfrost im gesamten Land einstellen.

Die Nächte werden mit teilweise unter -10 Grad klirrend kalt, tagsüber bleiben die Maxima möglicherweise unter -5 Grad. Auf 1500 Metern liegen bis unter -15 Grad drin. Wie lange sich die Frostluft festsetzen kann, ist allerdings noch offen. Das letzte Mal ähnlich kalt war es im Februar 2012, es handelt sich also um ein seltenes Ereignis.

pd/map

19. Februar 2018, 20:36

