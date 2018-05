Naters hat 16 neue Burger

140 Burgerinnen und Burger von Naters folgten der Einladung des Rats am Mittwochabend an die Burgerversammlung. Schwerpunkte waren die Genehmigung der Rechnung sowie die Einburgerung von 16 Personen.

Pünktlich um 19.00 Uhr begrüsste Burgerpräsident Michael Ruppen die Anwesenden im Zentrum Missione. Zuoberst auf der Traktandenliste stand die Genehmigung der Burgerrechnung. Bei einem Aufwand von 470'491.23 Franken und einem Ertrag von 712'985.76 Franken schliesst die Jahresrechnung 2017 mit einem Cashflow (vor Abschreibungen) von 242'494.53 Franken ab. Die im Jahr 2017 getätigten Investitionen in der Höhe von 49'396.55 Franken umfassten im Wesentlichen die Neuanschaffung eines Ganzjahres-Fahrzeugs für den Güter- und Gepäcktransport auf der Belalp sowie Erneuerungsarbeiten am Mobiliar im Frühstücksraum. Die Versammlung genehmigte die Rechnung einstimmig und ohne Enthaltungen.

Ein sehr erfreuliches Traktandum sei jeweils die Einburgerung. 16 Personen durfte der Burgerrat mit vorstellen, welche ihre Verbundenheit zu ihrer Wohngemeinde und zur Burgerschaft Naters mit dem Schritt der Einburgerung bekunden möchten. Dem Einburgerungsgesuch wurde einstimmig zugestimmt. Raoul und Julia Cina mit Christian und Annina, Patrick Escher mit Danilo und Noelia, Stefan Imhof mit Patrick und Thomas, Michel Kummer mit Rael und Timo sowie Christian Perollaz mit Leon und Sarah werden dementsprechend am traditionellen Burgertrüch am 31. Mai 2018 feierlich in die Burgerschaft Naters aufgenommen.

pd/noa

16. Mai 2018, 20:34

Artikel teilen