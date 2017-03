Nationalrat will keine Abklärungen zu Wolfsmischlingen

Der Nationalrat will nicht klären lassen, ob unter den Schweizer Wölfen auch Mischlinge von Wolf und Hund leben. Eine Motion des Walliser Nationalrats Roberto Schmidt, die Abklärungen und Abschüsse von Mischlingen durchsetzen wollte, lehnte er mit 110 zu 82 Stimmen ab.

Auch der Bundesrat lehnte die Motion ab und verwies auf das geltende Recht. Erkennbare Hybriden aus Wild- und Haustieren müssten schon heute geschossen werden. Bei den Wölfen hätten Untersuchungen bisher keinen Handlungsbedarf gezeigt. «Wir haben keine Wolfshybriden in der Schweiz», sagte Umweltministerin Doris Leuthard.

Die in den letzten fünfzehn Jahren in die Schweiz eingewanderten Wölfe würden aus den italienischen und französischen Alpen stammen, stellte der Bundesrat bereits in seiner Antwort auf die Motion fest. In den genetischen Untersuchungen von Forschungseinrichtungen und Behörden in Italien, Frankreich und der Schweiz habe es bislang keine Anhaltspunkte für die Existenz von Wolf-Hunde-Mischlingen gegeben.

Wolf-Hunde-Mischlinge können über DNA-Analysen eindeutig identifiziert werden. Das Laboratoire de biologie de la conservation der Universität Lausanne arbeite mit der Analyse der DNA von Zellkernchromosomen, bei der dieselben sechs Abschnitte (Mikrosatellitenmarker) miteinander verglichen werden. Die DNA-Sequenzen dieser Abschnitte liessen Hybriden zweifelsfrei erkennen.

sda / pmo

14. März 2017, 16:35

