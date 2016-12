Naturpark Pfyn-Finges wird optisch sichtbarer

Der Regionale Naturpark Pfyn-Finges trägt dieses vom Bund vergebene, nationale Label als einer von 16 Schweizer Naturpärken. Um das Parkgebiet für Besucher klar abzugrenzen, hat der Naturpark nun angefangen, wichtige Einfallsrouten sowie interessante Orte mit der einheitlichen Signalisation der Schweizer Pärke zu kennzeichnen.

In den vergangenen Jahren wurden in verschiedenen Dorfschaften des Naturparks kleinere Informationstafeln installiert: So gibt es Interessantes für Einheimische und Touristen in Guttet-Feschel, Salgesch und Varen im modischen Design der Schweizer Pärke zu entdecken.

Nun konnte man nach längeren Planungs- und Bewilligungsarbeiten eine erste grössere Willkommens-Tafel an einem Eingang zum Regionalen Naturpark Pfyn-Finges – nämlich an der Kantonsstrasse in Gampel – anbringen. Anfangs 2017 werden dieselben Beschilderungen in Siders, Agarn, und Unterems folgen.

pd/map

21. Dezember 2016, 16:40

