Zweites im Wallis verhaftetes 'Ndrangheta-Mitglied an Italien ausgeliefert

Am Freitag ist das zweite im letzten Jahr im Wallis verhaftete 'Ndrangheta-Mitglied an Italien ausgeliefert worden

Ein weiteres Mitglied der kalabresischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta, welches nach vier Jahren auf der Flucht im März des vergangenen Jahres im Wallis verhaftet worden war, wurde am Freitag nach Italien ausgeliefert.

Nachdem der Italiener, der seit 2013 auf der Flucht war, im vergangenen Jahr im Wallis festgenommen werden konnte, ist dieser am Freitag der italienischen Justiz überantwortet worden.

Der Mann sei am Freitagnachmittag um 13.30 Uhr per Linienflug ab Genf auf dem Flughafen in Rom angekommen, berichtet die italinische Nachrichtenagentur ANSA. In Genf wurde der Mann einer italienischen Eskorte übergeben, bestätigte ein Sprecher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) gegenüber der Nachrichtenagentur ATS.

Das nun ausgelieferte Mafia-Mitglied wurde in Kalabrien wegen Mitgliedschaft in einer kriminelen Organisation in Abwesenheit zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt und in der Folge vom italienischen Justizministerium zur Fahndung ausgeschreiben. Im März 2016 war der Mann im Wallis festgenommen worden und sei aufgrund eines eidgenössischen Haftbefehls in Auslieferungshaft gesetzt worden, präzisierte der Sprecher des EJPD.

Gegen den Auslieferungsentscheid, hatte der italienische Staatsangehörige beim Bundesstrafgericht Beschwerde eingereicht. Dieses beschloss im Februar 2017 den Rekurs des Angeklagten gegen die vom EJPD beschlossene Auslieferung abzulehnen.

Der zweite im Wallis verhaftete Mann, welcher in Italien zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt worden war, wurde bereits im Juni letzten Jahres an die italienische Justiz übergeben. Er hatte einer Auslieferung zugestimmt.

01. April 2017, 10:51

