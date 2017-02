Wallis sagt Nein zu USR III

Auch das Wallis sagt Nein zur Unternehmenssteuerreform III. Die erleichterte Einbürgerung für Personen der dritten Ausländergeneration sowie der Nationalstrassenfonds wurden hingegen deutlich angenommen.

In den Walliser Gemeinden lehnen 53,42 Prozent der Stimmberechtigten die USR III ab. Im Oberwallis fällt das Nein mit 56,62 Prozent noch deutlicher aus. Auch in Naters (60,97 Prozent), in Visp (57,84 Prozent) und in Brig-Glis (57 Prozent) sagt die Stimmbevölkerung Nein zur USR III. Ebenso in Siders mit 55,47 Prozent und in Sitten mit einem 54,56 Prozent Nein-Anteil. In Martinach setzt es hingegen mit 50,16 Prozent ein knappes Ja ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 49,19 Prozent.

Nach dem deutlichen Nein bricht die Walliser Regierung die laufende Vernehmlassung zum kantonalen Vorentwurf ab. Der Kanton will den zweiten Entwurf auf nationaler Ebene abwarten. Das Wallis wollte den Steuersatz für Firmen mit mehr als 150'000 Franken Gewinn von 21,56 Prozent auf 15,61 Prozent senken und den Steuersatz für tiefere Gewinne beim aktuell geltenden Steuersatz von 12,66 Prozent belassen. «Infolge der Ablehnung der Bundesvorlage des Schweizer Stimmvolks mittels Referendum ist die Umsetzung auch auf Kantonsebene in Frage gestellt», schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung. Die Vernehmlassung, die eigentlich bis Ende Februar dauern sollte, wird deshalb abgebrochen.

Das Wallis verlangte, dass die Eckwerte einer neuen Reform auf Stufe Bund und Kanton rasch definiert werden müssen. Das Wallis werde mit dem Bund und anderen Kantonen in Kontakt treten und aktiv am Entstehungsprozess teilnehmen.

Oberwalliser gegen erleichterte Einbürgerung

Für die erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration gibt es eine deutliche Ja-Mehrheit von 60,93 Prozent. Allerdings hat sich das Oberwallis mit einem Nein-Anteil von 51,26 Prozent gegen die erleichterte Einbürgerung ausgesprochen. 33 von 63 Oberwalliser Gemeinden lehnten die Vorlage ab.

In Naters lag der Nein-Stimmen-Anteil bei 55,03 Prozent, in St. Niklaus bei 59.02 Prozent. In Gampel-Bratsch sagten 51,22 Prozent der Stimmenden Nein. Mit 51,58 Prozent wurde die Vorlage in Visp hingegen angenommen, in Brig-Glis mit 51,69 Prozent.

Der NAF wird im Wallis mit 63.35 Prozent Ja-Anteil angenommen. Auch das Oberwallis stimmt der Vorlage mit 63,10 Prozent deutlich zu.

12. Februar 2017, 13:28

