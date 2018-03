Bereits 15'300 Oberwalliser Haushalte am Netz

Bereits 15'300 Haushalte und Geschäfte können Glasfaserdienste bestellen. Der Ausbau schreitet zügig voran, die Arbeiten für die Phase 2 werden in Kürze aufgenommen.

DANET baut das Oberwalliser Glasfasernetz gemeinsam mit der Kooperationspartnerin Swisscom in Etappen. Die erste Ausbauphase steht kurz vor dem Abschluss. Mit den letzten Ausbauschritten in Saas-Fee, Susten und Guttet-Feschel werden die gesetzten Ziele von Phase 1 in den kommenden Wochen erreicht. «Schon heute sind bereits 15'300 der rund 17'000 projektierten Anschlüsse in Phase 1 realisiert, unser Projekt ist auf Kurs», sagt DANET- Geschäftsführer Martin Nanzer.

Der Ausbau in Phase 2 startet in Kürze. Weitere 11'700 Haushalte und Geschäfte werden bis 2021 an das moderne FTTH(Fibre to the Home)-Netz angeschlossen. Mit dem Ausbau in Naters, Lalden, Baltschieder, Stalden, Steg-Hohtenn, Turtmann und Varen wächst das Netz in den nächsten 36 Monaten auf 28'700 Anschlüsse. Damit werden fast 60 Prozent der im Endausbau geplanten Anschlüsse realisiert sein.

pd/map

