Deslarzes ersetzt Lonfat ab sofort

Der Staatsrat hat Sandra Deslarzes zur neuen Direktorin der Fach- und Handelsmittelschule Martinach ernannt. Sie folgt auf Jean-Philippe Lonfat, der Ende 2016 zum neuen Chef der Dienststelle für Unterrichtswesen befördert wurde. Nachdem sie die Schule bereits interimistisch leitete, übernimmt sie ihr neues Amt ab sofort.

Die in der Gemeinde Bagnes wohnhafte Sandra Deslarzes wurde vom Staatsrat zur neuen Direktorin der Fach- und Handelsmittelschule Martinach ernannt. Neben ihrem Lizenziat in Deutsch, Französisch und Geschichte der Universität Lausanne erwarb sie einen Abschluss als schulische Mediatorin.

Deslarzes verfügt über grosse Berufserfahrung und unterrichtete längere Zeit an der Orientierungsschule La Tuilerie in St. Maurice, bevor sie 2001 als Lehrperson an die ECCG Martinach wechselte. Dort wurde sie 2011 zur Adjunktin der Direktion berufen und übernahm die Verantwortung für den kaufmännischen Bildungsgang und die kulturellen Angebote.

Ihrer Passion zur Geschichte ihrer Heimatgemeinde folgend, realisierte Deslarzes zahlreiche Forschungen, Publikationen und Ausstellungen über das Val de Bagnes und dessen Vergangenheit. Unter anderem veröffentlichte sie die Werke «L’Ecole libre de Bagnes 1900-1943» und «Bagnes imaginée, Bagnes vécue».

Die 51-jährige Mutter von drei Kindern ist verheiratet und eine begeisterte Skifahrerin und Leserin.

pd/map

18. April 2017, 15:08

Artikel teilen