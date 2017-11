Neue Gesichter in der Parteileitung der Jungen SVPO

Politik | Franz Ruppen bot Einblicke in das Leben eines Bundeshauspolitikers

Die Junge SVP Oberwallis hat am Montagabend ihre 11. Generalversammlung veranstaltet, an der Franz Ruppen als Referent zu begeistern wusste. Sieben neue Mitglieder wurden ausserdem von den Anwesenden in die Parteileitung gewählt.

Gleich sieben neue Mitglieder aus dem ganzen Oberwallis konnten in die Parteileitung aufgenommen werden und somit stellt sich das neunköpfige Gremium der Jungen SVP Oberwallis nun wie folgt zusammen: Diego Schmid (bisher), Benjamin Kolb (bisher), Romano Amacker (neu), Joel Eyer (neu), David Schweizer (neu), Christian Lang (neu), Dominic Furrer (neu), Manuel Furrer (neu) und Simon Gasser (neu).

Mit der Neubesetzung in der Parteileitung erfolgt einerseits eine Verjüngung und andererseits eine breitere Abstützung im gesamten Oberwallis, was eine breitere Verankerung der Jungpartei in den verschiedenen Bezirken zur Folge haben soll. Aufgrund der Neubesetzung wurden langjährige Parteileitungsmitglieder unter Dank für die geleistete Arbeit verarbschiedet, darunter Alessandro Marino, Patrick Sciamanna, Roman Eyer, Sandro Fux und Sophie-Sarah Dreyer-Erne.

Wertvolle Zusammenarbeit mit der Jungpartei

Nationalrat Franz Ruppen konnte durch seine Erfahrungen in Bern den jungen Anwesenden Einblicke in das Leben eines Bundeshauspolitikers geben. Dabei betonte er auch die Zusammenarbeit mit der Jungpartei als sehr wertvoll für die gesamte Partei im Oberwallis. So bekommen aus seiner Sicht zu recht auch immer wieder Parteiexponenten der Jungen SVP Oberwallis die Möglichkeit, wichtige Ämter zu übernehmen und dabei Erfahrungen zu sammeln.

Neben der Zusammenarbeit zwischen Jung- und Mutterpartei sprach Ruppen auch über die wichtigen Themen in Bern – so vor allem über die Europapolitik. Dabei betonte er vor allem das Rahmenabkommen für eine allfällige Anbindung an das EU-Recht, dass die SVP bekämpfen will.

Der Abend klang bei Speiss und Trank aus und es konnten dabei viele Gespräche mit neuen Gesichtern geführt werden.

pd/map

21. November 2017, 08:07

Artikel teilen