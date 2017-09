Neue Gesichter bei den Hohsaas-Bergbahnen

Der Verwaltungsrat der Bergbahnen Hohsaas AG (BBH) hat gemeinsam mit der Mehrheitsaktionärin der BBH, der Gemeinde Saas-Grund, die Gesamterneuerung des Verwaltungsrates an die Hand genommen. Nun wird bekannt: Raoul Bayard soll neuer Verwaltungsratspräsident werden.

Artikel zum Thema 222-Franken-Saisonabo neu auch für die Bergbahnen Hohsaas im Angebot

Anhand von Kompetenzprofilen seien mögliche Kandidaten für den Verwaltungsrat durch die externen Büros APROA und grischconsulta sorgfältig evaluiert worden, schreibt die AG in einer Mitteilung. An zwei gemeinsamen Sitzungen mit dem Verwaltungsrat BBH und dem Gemeinderat Saas-Grund wurde in der Folge die Zusammensetzung des Verwaltungsrates erarbeitet und vereinbart.

An der Generalversammlung 2017, die am 25. November stattfinden soll, läuft die ordentliche vierjährige Amtszeit der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder ab, weshalb Neuwahlen fällig werden. Die Mehrheitsaktionärin der BBH, die Gemeinde Saas-Grund, hat sich bereits im Winter 2017 dafür ausgesprochen, dass sie auf den Zeitpunkt der Generalversammlung eine klare Entpolitisierung der strategischen Führung umsetzen möchte.

Bayard als neuer Verwaltungsratpräsident

Für das Präsidium wird neu Raoul Bayard als Nachfolger von Stefan Burgener (VRP von 2012 bis 2017) vorgeschlagen. Bayard ist in Brig-Glis aufgewachsen. Er blicke auf eine langjährige Berufslaufbahn über verschiedene Stufen bei der Lonza zurück, betonen die Bergbahnen Hohsaas in ihrer Mitteilung. Heute ist er als Global Head of Business Services am Hauptsitz in Basel tätig.

Als weitere Mitglieder des Verwaltungsrates sollen der Generalversammlung ausserdem Frédéric Bumann (CEO bei der Prinoth Schweiz AG), Reto Werlen (Mitinhaber der Quadis Treuhand AG), Daniel Ritler (Leiter Flottenbeschaffung Rollmaterial bei der SBB) und Martin Burgener (stv. Geschäftsleiter der BKW Wallis AG) vorgeschlagen werden.

pd / pmo

28. September 2017, 15:53

Artikel teilen