Neue kantonale Delegierte des Projekts «Campus Energypolis»

Der Staatsrat hat Sophia Dini zur Delegierten des Projekts «Campus Energypolis» ernannt. Die neue Delegierte tritt ihr Amt am 1. Februar 2017 an und folgt auf Olivier Brighenti.

Sophia Dini, die ein Doktorat der Universität Genf in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Volkswirtschaft absolviert hat, verfügt dank ihrer verschiedenen beruflichen und akademischen Tätigkeiten an den Universitäten Genf und Lausanne und der University of California, Berkeley, über grosse Erfahrungen im Hochschulwesen.

Sie war als Adjunktin für akademische Angelegenheiten dem Rektorat der Universität Genf unterstellt und übernahm dann für die Stadt Sitten als wirtschaftliche Delegierte die Projektleitung des Projekts Campus Valais Wallis. In ihrer Funktion als Direktionsmitglied von Provins war sie für Projektmanagement und Entwicklung verantwortlich und erwarb dabei fundierte Kenntnisse des Privatsektors.

Sophia Dini war entscheidend in die ersten Etappen des Projekts Campus Valais Wallis involviert und bringt daher die nötigen Kontakte und das Wissen um die Herausforderung der Aufgabe mit. Die 40-Jährige mit Wohnsitz in Grimisuat ist verheiratet und Mutter eines Sohnes und tritt ihr Amt auf den 1. Februar 2017 an.

pd/noa

27. Januar 2017, 11:02

Artikel teilen