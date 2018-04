Neue Kinderapotheke in Brig

Die erste Kinderapotheke im Wallis wird auf dem Stadtplatz in Brig eröffnet. Foto: zvg

Eltern kennen das Gefühl: Ihr Kind hat ein gesundheitliches Problem, aber sie sind unsicher, was es genau ist und welche Massnahmen ergriffen werden sollen. In diesen Situationen kann die Briger Stadtplatz-Apotheke, als erste Kinderapotheke im Wallis, ab sofort die erste Anlaufstelle darstellen.

Als ausgewiesene Kinderapotheke hat sich die Stadtplatz Apotheke auf Fragen rund um die Gesundheit von Säuglingen, Kleinkindern und jugendlichen Menschen spezialisiert. Am Samstag, 7. April, wird dieses neue Angebot offiziell mit einem Kindertag gestartet.

«Wir sind stolz, als erste Kinderapotheke im Wallis Familien eine fachlich umfassende Beratung und entsprechend hochwertige Betreuung zusichern zu können», freut sich Irina Pfammatter, eidg. dipl. Apothekerin und Inhaberin der Stadtplatz Apotheke. Das ganze Team durchlief dafür eine intensive Spezialisierungsausbildung, die die Stadtplatz Apotheke nun als medinform zertifizierte Kinderapotheke auszeichnet.

Schwerpunkt Kinder und Familien

Bleibt die Stadtplatz Apotheke weiterhin eine vollwertige Apotheke, können vor allem Kinder und Familien vom Spezialwissen des Teams profitieren. Dieses berät und unterstützt Eltern bei Fragen zur Gesundheit des Kindes, der Notwendigkeit einer Konsultation bei einem Kinder- oder einem Spezialarzt, der Dringlichkeit von weiteren Massnahmen oder dem optimalen Einsatz von Arzneimitteln.

«Wir sehen uns als Anlaufstelle, die eine wichtige und sichere Triagefunktion inne hat. Im Hinblick auf den Mangel an Kinderärzten in der Region macht dieses Angebot durchaus Sinn.» Irina Pfammatter weist dabei auf die strengen Richtlinien und umfassenden Checklisten hin, die in der Kinderapotheke eine fachlich kompetene und spezialisierte Betreuung sicherstellen. Das Beratungsfeld umfasst alle Bereiche, die vor allem kleine Menschen betreffen wie Erkältungen, Magen-/Darmerkrankungen, Hautveränderungen und natürlich typische Kinderkrankheiten.

Kindertag am 7. April 2018

Die Zertifizierung zur Kinderapotheke und damit gleichzeitig der Startschuss dieses Beratungsangebots werden am Samstag, 7. April, passend mit einem Kindertag gefeiert. Die interessierten Eltern können sich im Detail informieren lassen, welche persönliche Beratung und Unterstützung sie in Zukunft vom Stadtplatz-Apotheke-Team erhalten, während die kleinen und eigentlichen Hauptpersonen Unterhaltsames bei Attraktionen wie Schminken und Clownauftritten geniessen.

