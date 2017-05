Neue Köpfe im Vorstand

An der Mitgliederversammlung der CVP Brig-Glis-Gamsen-Brigerbad am vergangenen Montag sind mit Igor Perrig und Flavio Perrig zwei neu Köpfe in den Vorstand gewählt worden.

Am Montag fand im Restaurant Diana in Glis die jährliche Mitgliederversammlung der CVP statt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Mischa Imboden und Alexander Köppel wurden für ihre Arbeit und Verdienste im Vorstand der Ortspartei dankend verabschiedet. Neu in den Vorstand der Ortspartei gewählt wurden Igor Perrig, Historiker und Publizist, sowie Flavio Bodenmann, Bankfachmann und Finanzplaner.

Ortsparteipräsident Alexander Schmid blickte auf eine bewegte Zeit mit Gemeinderatswahlen im Herbst 2016 und Staats- und Grossratswahlen im Frühjahr 2017 zurück. Trotz des Sitzverlustes der CVP im Bezirk Brig bei den Grossratswahlen konnte mit Genugtuung festgehalten werden, dass die CVP ihren Wähleranteil um satte 4,8 Prozent steigern konnte, und dies trotz einer tieferen Wahlbeteiligung als vor vier Jahren. Dieses positive Resultat wird die Ortspartei noch mehr beflügeln, sich für eine zukunftsorientierte und konstruktive Gemeindepolitik einzusetzen.

Die Ortspartei der CVP wolle weiterhin einen wesentlichen Beitrag zu einer starken und lebenswerten Stadtgemeinde Brig-Glis-Gamsen-Brigerbad leisten, ganz nach dem Motto «Black is back!».

pd / zen

30. Mai 2017, 19:24

