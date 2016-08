Neue Postagentur auf der Riederalp im Tourismusbüro

Mitte September wird die neue Postagentur Riederalp im Aletsch Arena Infocenter eröffnet. Die Poststelle wird geschlossen.

Am Montag, 19. September wird die neue Postagentur Riederalp im Aletsch Arena Infocenter an der Bahnhofstrasse 7 eröffnet. Diese wird künftig von Montag bis Samstag jeweils von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Die Poststelle empfängt Kunden letztmals am Freitag, 16. September, bis um 17.45 Uhr.

pd/map

31. August 2016, 09:31

Artikel teilen