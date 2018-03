Umgebaute Filiale in Eisten eingeweiht

Wirtschaft | Raiffeisen-Bank will in Bergdörfern präsent sein

Am Dienstag wurde in Eisten die umgebaute Bank-Filiale der Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn offiziell eingeweiht.

Eine Mitteilung zufolge hiessen die Verantwortlichen rund 60 Gäste und Kunden willkommen. Mit der renovierten Filiale in Eisten folgt die Bank ihrer Strategie in der Mischabel-Region. In Täsch und in St. Niklaus entstanden in den vergangenen Jahren Neubauten, die Bankstellen in Stalden und Randa wurden umgebaut.

Diese Investitionen, heisst es weiter, würden den Willen der Bank wiederspiegeln, vor Ort beim Kunden präsent zu sein.

07. März 2018, 09:38

