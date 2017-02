Neuenburg eröffnet Strafverfahren gegen 33 Ultras des FC Sitten

Den Sitten-Fans wird unter anderem das Abfackeln von Pyros und Rauchpetarden zur Last gelegt. (Archiv) Foto: Keystone

Die neuenburgischen Strafverfolgungsbehörden knöpfen sich 33 Ultras des FC Sitten vor. Diese sollen an Ausschreitungen am Rande des Sechzehntelfinals des Schweizer Cups zwischen Neuchâtel Xamax und dem FC Sitten vom 18. September beteiligt gewesen sein. Ihnen droht unter anderem ein Stadionverbot.

Wie die Neuenburger Polizei am Freitag mitteilte, konnte sie mit Hilfe der Walliser Behörden 33 Fans des FC Sitten identifizieren, die am Rande des Cup-Spiels gewalttätig geworden waren. Diese wurden bereits angehört. Ihnen wird Zuwiderhandlungen gegen das Vermummungsverbot und des Verbots von Pyros und Rauchpetarden zur Last gelegt.

Die als Hochrisikospiel eingestufte Begegnung zwischen Sitten und Neuenburg endete mit dem Sieg der Walliser. Ein grosses Sicherheitsdispositiv war für das Spiel abgestellt. Die Polizei musste denn auch wiederholt eingreifen, um ein Aufeinandertreffen der Fangruppen zu vermeiden.

03. Februar 2017, 19:30

