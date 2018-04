Neuer Allzeit-Aprilrekord in Sitten gemessen

Bei erneut sonnigem Wetter wurde es heute noch etwas wärmer als gestern und vorgestern, in Sitten konnte dabei mit 28,9 Grad ein neuer Allzeit-Aprilrekord gemessen werden.

Wie Roger Perret von «MeteoNews» mitteilt, wurde es heute noch ein wenig wärmer als gestern und vorgestern. Die höchste Temperatur konnte dabei in Sitten mit 28,9 Grad gemessen werden. Der bisherige absolute Aprilrekord lag hier bei 28,5 Grad vor ziemlich genau 50 Jahren am 21. April 1968. Zudem schrammte Chur mit 27,5 Grad nur knapp am bisherigen Aprilrekord vorbei (27,7 Grad am 23. April 1968). Auch an einigen weiteren Stationen kam man nahe an die absoluten Aprilrekordwerte heran.

Am Wochenende wird es dann mit viel Sonne ähnlich warm. Eine länger andauernde Sommerperiode mit 25 Grad und mehr kommt dabei im April äusserst selten vor. Letztmals war dies 2007 der Fall. Am Montag sorgen Schauer und Gewitter für eine gewisse Abkühlung, es gibt aber immerhin noch um 20 Grad. Der Regen ist dabei gut für die Natur, weil es aktuell sehr trocken ist und zudem ein Segen für die Pollenallergiker, weil die vielen Pollen so teilweise aus der Luft ausgewaschen werden.

20. April 2018, 18:47

