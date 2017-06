Neuer Belag beim Bildackerkreisel in Gamsen

Beim Bildackerkreisel in Gamsen ist ein Belagswochenende geplant. Foto: zvg

Die Arbeiten an der A9 Simplon und beim Bildackerkreisel kommen gemäss Bundesamt für Strassen ASTRA gut voran. Beim Bildackerkreisel kommt es vom 9. bis 12. Juni 2017 zu zusätzlichen Sperrungen. Ferner werden nach Pfingsten die Arbeiten zur Umgestaltung der Entwässerung im Bereich Rothwald gestartet.

Wie das ASTRA mitteilt, wird der Bildackerkreisel in Gamsen derzeit innen verbreitert. Zudem soll mit verschiedenen anderen Massnahmen die Sicherheit weiter verbessert werden und der Einbau eines neuen Belages folgen. Die Belagsarbeiten finden an drei Wochenenden statt. Je nach Wochenende müssen verschiedene Zufahrtsrampen ganz oder teilweise gesperrt werden.

Das erste Belagswochenende ist vom 9. bis 12 Juni 2017 vorgesehen. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Freitag, 9. Juni 2017 um 21 Uhr und dauern bis Montag, 12. Juni 2017 um 5 Uhr. Neben der bereits jetzt gesperrten Ein- und Ausfahrt von und nach dem Simplon wird zusätzlich auch die Ein- und Ausfahrt der Kantonsstrasse von und nach Glis unterbrochen. Der Verkehr von und nach dem Simplon wird wie bereits jetzt über den Gamsentunnel umgeleitet, der Verkehr von und nach Glis via Ueberlandstrasse/Glismattenstrasse. Ab Montag 13. Juni 2017 sind dann wieder alle Ein- und Ausfahrten offen, sowie die Rampe von und nach dem Simplon. Weitere Sperrungen wird es dann an den nächsten Belagswochenenden im Juli geben. Während des eidgenössischen Jodlerfestes werden gemäss ASTRA keine Sperrungen eingerichtet.

Die Belagsarbeiten beim Bildackerkreisel sind wetterabhängig. Bei schlechter Witterung müssen sie um ein Wochenende verschoben werden. Im Juni finden noch periodische Unterhaltsarbeiten im Gamsentunnel und dessen Vorzone statt, welche eine Sperrung der Röhren während je eines Tages und einer Nacht erfordern.

Die Sperrungen sind wie folgt geplant:

Südröhre Fahrtrichtung Visp-Brig:

12. Juni 2017, 9.00 Uhr – 16.00 Uhr und Nacht vom 12./13. Juni 2017, 19.00 Uhr – 6.00 Uhr

Nordröhre Fahrtrichtung Brig-Visp:

13. Juni 2017, 9.00 Uhr – 16.00 Uhr und Nacht vom 13./14. Juni 2017, 19.00 Uhr – 6.00 Uhr

Entwässerung beim Rothwald

An der A9 Simplon sind aktuell an verschiedenen Orten Arbeiten im Gang. Die grösste Baustelle befindet sich im Abschnitt Meggeri-Kapf-Schallbett. Gearbeitet wird aktuell auch auf der Simplon-Südseite bei der Jordiguhittinigalerie und unterhalb Gondo.

Nun kommt eine weitere Baustelle hinzu: Ab dieser Woche werden Arbeiten im Bereich Rothwald-Mittenbäch aufgenommen. Dort wird eine neue Entwässerungsleitung eingebaut, um die darunterliegenden Quellgebiete besser vor dem Strassenabwasser zu schützen. Zudem wird beim Restaurant Schutzhaus ein Retentionsbecken gebaut. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass bei einem Schadenfall Lösch- und Schmutzwasser aufgefangen werden können. Die Arbeiten dauern von Juni bis etwa September 2017 und finden grösstenteils ausserhalb der Strasse statt. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch im betreffenden Abschnitt die Geschwindigkeit auf 60 km/h reduziert. Anderweitige Behinderungen entstehen nur für die Erstellung der Querungen. Diese benötigen eine einspurige Verkehrsführung. Sie werden daher nachts ausgeführt. Geplant sind rund zehn Nächte in der zweiten Junihälfte.

pd / pan

01. Juni 2017, 09:30

