Rossier wird neuer Chef der Dienststelle für Umweltschutz

Der Staatsrat hat den bisherigen stellvertretenden Kantonschemiker Joël Rossier zum neuen Chef der Dienststelle für Umweltschutz (DUS) beim Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU) ernannt. Er tritt die Nachfolge von Cédric Arnold an, der per Ende August 2016 von seinem Amt zurücktritt.

Joël Rossier machte seinen Master in Chemie 1996 an der ETH Zürich und dissertierte darauf an der ETH Lausanne zum Doktor, wo er auch weiterhin als externer Lehrbeauftragter tätig ist. Er war Begründer und danach auch während über elf Jahren Geschäftsführungsmitglied der DiagnoSwiss SA, welche in Zusammenarbeit mit multinationalen Firmen medizinische Diagnosetechniken anbietet. Seit 2010 ist er als stellvertretender Kantonschemiker bei der Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen tätig.

Er verfügt über reiche berufliche Erfahrung, namentlich in der Leitung von Grossprojekten. Rossier ist 46-jährig, verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnhaft in Vionnaz. Bis zum Amtsantritt von Joël Rossier wird die Dienststelle interimistisch von Simon Reist (aktueller Adjunkt der Dienststelle) geleitet.

31. August 2016, 15:55

